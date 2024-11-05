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Российские военные перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области

МО: ВС РФ перекрыли маршрут прорыва ВСУ в Курской области минным шлагбаумом

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские военнослужащие при помощи минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва украинских войск в Глушковский район Курской области, восстановив государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь. Об этом сообщило министерство обороны, передает РИА Новости.

«Тульские разведчики-десантники вышли в район государственной границы РФ и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому Вооруженные силы Украины постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве отметили, что до прорыва украинских военных в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений для недопущения прорыва ВСУ через нее. Украинские войска, используя инженерную технику других стран, постоянно осуществляли прорыв госграницы на нескольких участках в Глушковском районе.

Также в Минобороны России сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 провел успешную операцию, нанеся удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.

Ранее Госдеп США сообщил о переброске 10 тысяч северокорейских военных под Курск.

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