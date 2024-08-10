Спецназ и ракетные войска Белоруссии отправили к границе с Украиной

Подразделения спецназа и ракетные войска Белоруссии получили задачи, согласно которым им нужно выдвинуться в район границы с Украиной. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин, передает «БелТА».

Министр уточнил, что в назначенные районы направят силы специальных операций, сухопутные и ракетные войска. В их число войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез» и ракетные комплексы «Искандер».

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинское правительство осведомлено о возможных ответных мерах Минска на провокации со стороны Киева. Он отметил, что министерство обороны республики и генштаб уже получили поручения о проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности государства.

Также Лукашенко рассказал, что его главная задача состоит в том, чтобы не допустить военного конфликта в стране.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.