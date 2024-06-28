В Минобороны рассказали о первых испытаниях корабля ледового класса «Иван Папанин»

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на «Адмиралтейских верфях», вышел на заводские ходовые испытания», — говорится в сообщении.

Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе испытаний специалисты проведут проверки функционирования двигательной установки, а также бортовых систем оборудования.

Подготовка экипажа велась по специальным программам, были задействованы учебно-тренажерные комплексы. На них, как отметили в Минобороны, отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.

Планируется, что патрульный корабль «Иван Папанин» после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России. Корабль будет нести службу на Северном флоте.

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