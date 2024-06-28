Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о первых испытаниях корабля ледового класса «Иван Папанин»

МО РФ: корабль ледового класса «Иван Папанин» вышел на первые испытания

close
100%
Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, передает РИА Новости.

«Патрульный корабль «Иван Папанин», построенный для ВМФ России на «Адмиралтейских верфях», вышел на заводские ходовые испытания», — говорится в сообщении.

Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году. В оборонном ведомстве добавили, что в ходе испытаний специалисты проведут проверки функционирования двигательной установки, а также бортовых систем оборудования.

Подготовка экипажа велась по специальным программам, были задействованы учебно-тренажерные комплексы. На них, как отметили в Минобороны, отрабатывались различные задачи в составе корабельных боевых расчетов.

Планируется, что патрульный корабль «Иван Папанин» после всех этапов испытаний войдет в состав ВМФ России. Корабль будет нести службу на Северном флоте.

Политолог Никита Ляховецкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что международные санкции в отношении России дали определенный толчок развитию отечественной судостроительной отрасли. По словам эксперта, в настоящее время Россия занимает лидирующее место в судостроении, особенно, когда речь идет о ледоколах для Северного морского пути.

Ранее Путин заявил, что Россия будет прирастать Арктикой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами