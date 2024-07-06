Назван корабль, который обеспечит преимущество России в Арктике

Универсальный патрульный корабль ледового класса »Иван Папанин» проекта 23550, приступивший к ходовым испытаниям, обеспечит России стратегическое преимущество в Арктике. Об этом заявил обозреватель Asia Times Габриэль Онрада.

«Уникальный проект 23550 занял среди них [российских ледоколов] особое место, так как может разбивать лед толщиной до 1,7 метра и способен вести бой в заполярных условиях», — отметил Онрада.

По его словам, данное судно отражает обширные интересы России в Арктике, а также показывает усиление военной стратегии страны в регионе.

«Иван Папанин» оснащен 76-мм пушкой АК-176МА и опционально контейнерными пусковыми установками для крылатых ракет «Клуб» и «Калибр», что существенно повышает его боевые возможности, резюмировал обозреватель.

В конце июня головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» вышел на первые испытания. В Минобороны отметили, что в ходе испытаний специалисты проверят работу двигательной установки, а также бортовых систем оборудования.

Ранее стало известно, сколько новых кораблей получит ВМФ в 2024 году.