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Средства ПВО сбили в Курской области украинский беспилотник

Минобороны России: в Курской области уничтожили беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытку Украины атаковать российские объекты пресекли в 13:00 мск. Силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа.

За час до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дронов ВСУ по Шебекинскому муниципальному округу. По его словам, одна мирная жительница получила ранения. Он добавил, что еще один дрон атаковал торговый объект торговли, повреждены фасад и крыша здания. Также в селе Нехотеевка после атаки дрона поврежден газопровод частного домовладения.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что над регионом были сбиты ракета и беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Ранее три человека пострадали в результате атаки беспилотников на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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