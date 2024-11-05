Власти Белгородской области сообщили об атаке дронов ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об атаке дронов ВСУ по Шебекинскому муниципальному округу.

По словам главы региона, одна мирная жительница получила ранения.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой, ушибленной раной головы, осколочными ранениями ноги бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — поделился Гладков.

Он добавил, что еще один дрон атаковал торговый объект торговли, повреждены фасад и крыша здания. Также в селе Нехотеевка после атаки дрона поврежден газопровод частного домовладения.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал в своем Telegram-канале, что над регионом были сбиты ракета и беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Также в воскресенье глава Курской области Алексей Смирнов сообщил, что трое жителей слободы Белая Беловского района пострадали в результате атаки украинских беспилотников. При этом за ночь российские средства ПВО сбили над территорией Курской области 61 беспилотник.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.