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СК завел дело на обстрелявших сахарный завод в Курской области военных ВСУ

СК возбудил дело по факту обстрела ВСУ сахарного завода в Курской области

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РИА Новости

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в обстреле сахарного завода в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено в отношении «боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований». При этом ведомство не уточняет, по какой статье проходят фигуранты.

1 ноября Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря.

По данным следствия, инцидент произошел в конце октября. Украинские войска прикрепили к беспилотным летательным аппаратам взрывные устройства, которыми впоследствии подорвали подворье монастыря. В результате произошедшего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее СК завел дело на военных ВСУ, разрушивших усадьбу в Курской области.

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