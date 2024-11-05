СК завел дело на обстрелявших сахарный завод в Курской области военных ВСУ

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило дело в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), обвиняемых в обстреле сахарного завода в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

В СК уточнили, что дело возбуждено в отношении «боевиков ВФУ, а также иных украинских военизированных групп и участников наемнических формирований». При этом ведомство не уточняет, по какой статье проходят фигуранты.

1 ноября Следственный комитет РФ возбудил дело в отношении военнослужащих ВСУ, причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря.

По данным следствия, инцидент произошел в конце октября. Украинские войска прикрепили к беспилотным летательным аппаратам взрывные устройства, которыми впоследствии подорвали подворье монастыря. В результате произошедшего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее СК завел дело на военных ВСУ, разрушивших усадьбу в Курской области.