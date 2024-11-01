СК завел дело на причастных к подрыву монастыря в Курской области военных ВСУ

В отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастных к подрыву Курского Троицкого женского монастыря, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России.

По данным следствия, инцидент произошел в конце октября. Украинские войска прикрепили к беспилотникам взрывные устройства, которыми впоследствии подорвали подворье монастыря. В результате произошедшего два человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

В отношении военнослужащих ВСУ возбудили дела по статьям об умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконное пересечение границы России, незаконное приобретение и хранение оружия, а также покушении.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данным преступлениям», — говорится в сообщении.

30 октября Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли усадьбу И. Т. Викторова «Дворец для любимой» в Курской области.

Ранее в России возбудили дело против американца за вторжение в составе ВСУ в Курскую область.