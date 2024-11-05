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Российские бойцы поразили места скопления ВСУ в более чем 140 районах

Минобороны РФ: военные за сутки ударили по местам скопления ВСУ в 143 районах

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки нанесли удары по местам скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 143 районах боевых действий. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в соответствующих операциях принимали участие расчеты ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация в составе Вооруженных сил РФ. Содействие им оказывали ракетные войска и артиллерийские расчеты.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и <...> техники противника в 143 районах», — говорится в заявлении.

4 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что за прошедшие сутки военнослужащие страны поразили нефтеперерабатывающий завод и ряд аэродромов на Украине. Кроме того, под удары попали украинские объекты энергетической инфраструктуры и цеха по производству безэкипажных катеров.

Ранее россиянам показали кадры уничтожения бронемашины Stryker, произведенной в США, в зоне боевых действий.

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Операция на Украине
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