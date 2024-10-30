Зеленский заявил, что Украина могла бы захватить Курскую АЭС, но не захотела

Украинская армия могла бы «захватить» Курскую АЭС, однако не пыталась достичь соответствующей цели. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, его слова приводит издание «Страна».

«Мы никогда не хотели этого», — сообщил он.

По словам Зеленского, Украина не захватывает критическую инфраструктуру России.

27 октября в минобороны РФ сообщали, что российские военные продолжают успешно уничтожать группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая вторглась в Курскую область.

Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные операции, в ходе которых они нанесли поражения 22-й, 41-й и 115-й механизированным бригадам, а также 17-й танковой бригаде, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам, 36-й бригаде морской пехоты и 112-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивашенко и Плехово.

Ранее российский бомбардировщик нанес удар по расположению ВСУ в Курской области.