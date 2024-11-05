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Арестованный замначальника тыла Росгвардии пожаловался на грубое общение

Арестованный замначальника тыла Росгвардии Мирзаев заявил о грубом общении с ним

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rosguard.gov.ru

Арестованный заместитель начальника тыла Росгвардии, генерал-майор Мирза Мирзаев пожаловался на плохое отношение к нему в изоляторе временного содержания (ИВС). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники ИВС грубо общались с Мирзаевым, а также повредили его личные вещи. Замначальника тыла Росгвардии заявил, что к нему относились «хуже, чем к животному».

Mash пишет, что в настоящее время Мирзаев находится в СИЗО №4 «Медведь». Условиями содержания генерал-майор доволен. По словам заместителя начальника тыла Росгвардии, его сокамерники представляют собой «интеллигентных людей».

Мирзаева арестовали 3 ноября. Бывший заместитель командующего Южного округа Росгвардии, по версии следствия, потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, который также был задержан.

Ранее экс-сенатор Арашуков пожаловался на пытки и провокации в «Черном дельфине».

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