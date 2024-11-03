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В Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии

Mash: в Москве арестовали замначальника тыла Росгвардии Мирзу Мирзаева

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rosguard.gov.ru

В Москве арестовали заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывший заместитель командующего Южного округа Росгвардии, по версии следствия, потребовал от поставщика модулей для быстровозводимых зданий 140 млн рублей и угрожал разорвать контракт стоимостью 480 млн, если денег не будет. Компания перевела Мирзаеву средства через посредника, который также был задержан.

Защита Мирзаева просила о домашнем аресте, но суд принял решение отправить его в СИЗО. Он арестован до 2 января 2025 года.

1 ноября сообщалось, что следователи расследуют уголовное дело о мошенничестве с жилищными субсидиями Минобороны РФ на десятки миллионов рублей.

В этот же день 235-й гарнизонный военный суд продлил арест заместителя командующего Ленинградским военным округом генерала Валерия Муминджанова.

Ранее была избрана мера пресечения в отношении обвиняемых в хищении бюджетных средств.

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