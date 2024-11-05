Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье

В Запорожье произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрыве в Запорожье», — говорится в сообщении.

До этого назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщал, что в ночь на 5 ноября несколько объектов инфраструктуры в части Запорожской области, контролируемой Вооруженными силами Украины, получили повреждения.

По его словам, за ночь в регионе прозвучало не менее 144 взрывов, после чего поступили сообщения о разрушении ряда объектов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Верховной раде Украины признали снижение эффективности систем ПВО.