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На Украине заявили о повреждении объектов в подконтрольной части Запорожской области

Федоров: в подконтрольной ВСУ части Запорожской области прозвучало 144 взрыва

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале написал, что в ночь на 5 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.

Он заявил, что за ночь в регионе прозвучало не менее 144 взрывов, после чего поступили сообщения о разрушении ряда объектов. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Накануне в подконтрольном ВСУ Запорожье произошел взрыв. В городе объявляли воздушную тревогу. Также в ночь на понедельник, 4 ноября, взрывы раздались и в Харькове, на востоке Украины. Мэр города Игорь Терехов подтвердил это в своем Telegram-канале.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.

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