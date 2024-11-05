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Стало известно о ликвидации вторгшихся в Курскую область военных ВСУ

ТАСС: у Любимовки в Курской области уничтожили 15 военнослужащих ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области уничтожили 15 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отражении атаки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«15 боевиков ВСУ, которые вторглись в Курскую область, были ликвидированы в ходе боев. Это Кореневский район, севернее населенного пункта Любимовка», — сказали силовики.

По данным силовых структур, российские войска предлагали украинским военным сдаться в плен. Однако военнослужащие ВСУ этого делать не захотели, уточнили силовики.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие при помощи минного шлагбаума перекрыли маршрут прорыва украинских войск в Глушковский район Курской области, восстановив государственную границу в районе населенного пункта Новый Путь.

Также в Минобороны России сообщили, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 провел успешную операцию, нанеся удар по опорному пункту и личному составу Вооруженных сил Украины в приграничной зоне Курской области.

Ранее Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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