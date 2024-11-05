Помогавший ВС РФ в рамках спецоперации американец Дэниэл Мартиндейл заявил, что украинские военнослужащие, с которыми он сталкивался в последнее время, не хотели находиться в зоне боевых действий и просили его помочь с переездом в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Мартиндейла, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) считали, что веских причин продолжать воевать нет. Они были напуганы и просто хотели вернуться домой, их боевой дух полностью исчез, добавил американец.

При этом гражданин США высказал мнение, что еще остались украинские военные, верные «нацистским идеям» и желающие победить Россию.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Сейчас он в Москве.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе.