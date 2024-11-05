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«Ликвидированный» украинскими СМИ боец ВС РФ обратился к россиянам

«РВ»: «ликвидированный» в Селидово российский военный «Канелло» оказался жив

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский военный с позывным «Канелло», которого якобы не стало во время боев за город Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), оказался жив и здоров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

В публикации уточняется, что мужчина является командиром одной из штурмовых рот в составе группировки войск «Центр». После взятия под контроль Селидово он записал ролик, рассказав о завершении сражений за населенный пункт.

Позже эти кадры распространились в социальных сетях, а еще через некоторое время украинские СМИ начали писать об «уничтожении» бойца Вооруженных сил РФ. Зарубежные журналисты утверждали, что «Канелло» подвергся атаке дрона.

«Герой видео из Селидово <…> ответил врагам и <…> поздравил соотечественников с Днем народного единства», — говорится в материале.

Пост дополнен записью с российским военным, в которой он заявил, что узнал о своей «ликвидации» от супруги. Мужчина добавил, что все еще продолжает получать звонки от встревоженных сослуживцев.

«Что до наших противников, они, конечно, хотят потешить свое эго, убедить себя, что <…> могут дотянуться до любого из нас» — отметил «Канелло».

В конце он обратился к россиянам, поздравив их с Днем народного единства. Командир роты пожелал соотечественникам стать сплоченнее и продолжать «трудиться на благо государства».

29 октября министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли Селидово в ДНР под свой контроль. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Ранее российский боец рассказал, какую тактику ВС РФ использовали при штурме Селидово.

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