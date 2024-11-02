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ВС России использовали при штурме Селидово в ДНР тактику «множественных порезов»

Боец Чувашов: ВС РФ применили при штурме Селидово тактику множественных порезов

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Телеграм-канал «Минобороны России»

Вооруженные силы России использовали при штурме города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР) тактику «множественных порезов». Об этом заявил командир штурмового батальона 433-го полка из состава группировки войск «Центр» Андрей Чувашов, сообщает телеканал «Звезда».

По его словам, в ходе данной операции российские бойцы «были везде».

«Они (военные Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») не понимали, где мы находимся. Там доклад. Там прошел доклад, что русские окружили. Там, там, там — вот уже и сзади стрельба», — рассказал о тактике комбат.

Он также отметил, что ВСУ ожидали наступления российских штурмовых групп с юга. Однако ВС РФ нанесли удар с севера, а также пошли в обход фланга с востока. Благодаря этому город был взят в «клещи».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские войска в период с 26 октября по 1 ноября взяли под контроль 12 населенных пунктов в Донецкой народной республике и Харьковской области.

По информации ведомства, бойцы подразделений группировки войск «Восток» взяли под контроль Доброволье, Новоукраинку, Шахтерское и Ясную Поляну в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и освободили населенные пункты Селидово, Горняк, Цукурино, Леонидовка и Измайловка в ДНР. Военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» взяли населенный пункт Кругляковка в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Юг» взяли под контроль Александрополь и Катериновку в ДНР.

Ранее житель Селидово рассказал об эвакуации детей Украиной «под дулом автомата».

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Операция на Украине
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