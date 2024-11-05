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Главком ВСУ заявил об активизации армии России на юге Украины

Главком ВСУ Сырский: на юге Украины фиксируется активность армии России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что в настоящее время на юге страны фиксируется активность армии России. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, размещенном в Telegram-канале.

Также украинский лидер добавил, что в Курскую область уже якобы прибыли 11 тысяч военнослужащих КНДР. По его словам, северокорейские войска намерены оказать помощь Вооруженным силам (ВС) России в регионе.

Комментируя ситуацию с системами противовоздушной обороны (ПВО), Зеленский снова заявил о необходимости ее усиления. Украинский президент отметил, что в настоящее время российские войска активизировали свои действия по нанесению ударов по территории Украины.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта. Он отметил, что после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти к концу декабря.

Ранее на Украине назвали самое опасное для ВСУ направление фронта.

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