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На Украине назвали самое опасное для ВСУ направление фронта

Экс-полковник СБУ Стариков: Южно-Донецкое направление стало самым опасным для ВСУ

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Stringer/Reuters

Южно-Донецкое направление стало самым опасным для Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку там активно наступают российские войска. Об этом заявил отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, сообщает РИА Новости.

«Я бы выделил не столько Кураховское и Покровское, сколько Южно-Донецкое или Угледарское (сейчас его еще называют Константинопольское) направление, — это самое опасное направление», — сказал он.

По словам Старикова, Вооруженные силы РФ быстро продвигаются на данном участке фронта.

Также он отметил, что в результате наступления российских войск будут окружены и взяты в клещи не только укрепления Курахова, но и значительная территория на юге. По мнению отставного полковника, следствием этого станет оперативный кризис на фронте.

Он добавил, что ВС РФ в скором времени могут начать штурмовать Покровск (Красноармейск), который имеет стратегическое значение, так как через этот город проходит вся логистика Донецкого фронта.

1 ноября председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что на Южно-Донецком направлении произошел обвал линии фронта Вооруженных сил Украины.

Ранее экс-аналитик ЦРУ рассказал, как ВСУ потерпят крах.

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Операция на Украине
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