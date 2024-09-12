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В зоне СВО погиб сын главного раввина Украины

Погиб воевавший в ВСУ сын главного раввина Украины Моше Асмана Антон Самборский

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Воевавший за ВСУ Антон Самборский, сын главного раввина Украины Моше Асмана, погиб в зоне спецоперации. Об этом иудейский духовный лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«В Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте», — говорится в сообщении.

24 июня Моше Асман заявил, что его сын пропал без вести. Самборский был призван в украинскую армию в мае, вскоре после рождения дочери. После ускоренного курса молодого бойца сразу направили на передовую.

4 сентября Минобороны сообщило, что потери украинских войск за все время боевых действий в Курской области превысили 9 700 солдат. Кроме того, российские солдаты вывели из строя 138 единиц иных видов техники. В том числе это касается семи РСЗО HIMARS.

1 сентября чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который служил в Вооруженных силах Украины, погиб в зоне боевых действий.

Ранее украинский волонтер назвал сохранившего ему жизнь бойца ВС РФ глупым.

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