В сети появилось предсмертное обращение бойца СВО к сыну

В сети появились кадры обращения бойца Вооруженных сил России, которое мужчина сделал незадолго до своей гибели в зоне специальной военной операции (СВО). Видео доступно в Telegram-канале «Vойско Zаботы Орел».

На кадрах сидящий в укрытии военнослужащий говорит сыну, что все будет хорошо. Он напоминает мальчику о некоем подарке и говорит, чтобы тот слушался дядю. «Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — добавил он.

Вскоре после этого бойца не стало. Мужчину похоронят в Мценске, куда его привезет брат, который также участвует в СВО.

В июне сообщалось, что шестилетний ребенок утонул в реке Пышме у города Камышлова через два месяца после того, как похоронили его отца Евгения, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине.

Отмечалось, что Евгения мобилизовали осенью 2022 года, а в 2024 году он погиб. Его похоронили в апреле, и после этого его маленький сын стал часто говорить о смерти. Родственники рассказали, что он даже нарисовал в туалете два надгробия, которые подписал своим именем и отцовским.

Ранее в зоне СВО погиб знаменитый «миасский стрелок».