Денацификация Украины возможна только при устранении действующей власти страны. Об этом РИА Новости заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

Ветеран ГРУ отметил, что в настоящее время свою актуальность сохраняет стратегическая задача обеспечения достижения целей специальной военной операции — денацификация и демилитаризация Украины.

«И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно», — сказал Винокуров.

Глава центра добавил, что сейчас первоочередной задачей является «нейтрализация угроз с территории Украины». По его словам, это связано с вероятностью дестабилизации ситуации в России со стороны украинского правительства.

В октябре депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал сообщения в западных медиа о «закрытых» переговорах по Украине. По его словам, цели спецоперации на Украине не поменялись, они будут достигнуты.

Ранее президент Венесуэлы назвал поражение Украины вопросом времени.