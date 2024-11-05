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Ветеран ГРУ назвал условие, без которого денацификация Украины невозможна

Ветеран ГРУ Винокуров: для денацификации Украины нужно устранить власти Киева

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Евгений Биятов/РИА Новости

Денацификация Украины возможна только при устранении действующей власти страны. Об этом РИА Новости заявил ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.

Ветеран ГРУ отметил, что в настоящее время свою актуальность сохраняет стратегическая задача обеспечения достижения целей специальной военной операции — денацификация и демилитаризация Украины.

«И если проблема демилитаризации, по мнению многих отечественных и иностранных экспертов и наблюдателей, близка к своему разрешению, то достигнуть цель денацификации, как это становится очевидным, без устранения киевского режима невозможно», — сказал Винокуров.

Глава центра добавил, что сейчас первоочередной задачей является «нейтрализация угроз с территории Украины». По его словам, это связано с вероятностью дестабилизации ситуации в России со стороны украинского правительства.

В октябре депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал сообщения в западных медиа о «закрытых» переговорах по Украине. По его словам, цели спецоперации на Украине не поменялись, они будут достигнуты.

Ранее президент Венесуэлы назвал поражение Украины вопросом времени.

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Операция на Украине
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