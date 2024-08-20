Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Венесуэлы назвал вопросом времени поражение Украины

Мадуро: поражение Украины является вопросом времени

close
100%
Miraflores Palace/Reuters

Поражение Украины является лишь вопросом времени. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisión заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По словам главы государства, Украина уже выглядит проигравшей в «агрессивной войне» против России. Лишь вопрос времени, когда Украина будет разгромлена, а Россия и ее президент Владимир Путин добьются целей по денацификации.

До этого Мадуро заявил, что США и Европа должны остановить террористические планы президента Украины Владимира Зеленского против атомных электростанций.

9 июля венесуэльский посол в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что Каракас поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которая будет учитывать интересы Российской Федерации и встретит одобрение ее властей.

Ранее американский аналитик предрек взятие Киева.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами