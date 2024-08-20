Президент Венесуэлы назвал вопросом времени поражение Украины

Поражение Украины является лишь вопросом времени. Об этом в эфире телеканала Venezolana de Televisión заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

По словам главы государства, Украина уже выглядит проигравшей в «агрессивной войне» против России. Лишь вопрос времени, когда Украина будет разгромлена, а Россия и ее президент Владимир Путин добьются целей по денацификации.

До этого Мадуро заявил, что США и Европа должны остановить террористические планы президента Украины Владимира Зеленского против атомных электростанций.

9 июля венесуэльский посол в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что Каракас поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которая будет учитывать интересы Российской Федерации и встретит одобрение ее властей.

Ранее американский аналитик предрек взятие Киева.