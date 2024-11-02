Экс-подполковник СБУ назвал причину попытки вторжения ДРГ в Брянскую область

Попытка вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы в Брянскую область России нужна Украине, прежде всего, в медийных целях — чтобы отвлечь внимание от неудач на фронте. Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.



«Нужна перемога (победа). А сейчас у них с перемогами как-то не ладится. Поэтому нужен какой-то положительный инфоповод…» — сказал Прозоров.

По его словам, когда ситуация для Вооруженных сил Украины где-то складывается плохо, Киев всегда создает мощный инфоповод «победного назначения», чтобы затмить свои неудачи.

28 октября сообщалось, что в Брянской области пресекли попытку нарушения госграницы и ликвидировали четверых диверсантов. У уничтоженных военных нашли иностранное вооружение, экипировку, средства связи и личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам.

Ранее Путин назвал цель и причины атак ВСУ на Курскую область.