В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил в своем Telegram-канале об отмене режима опасности атаки беспилотников в регионе.

Тревога на территории региона действовала более часа.

28 октября Гусев напомнил о недопустимости публикаций фотографий и видеозаписей последствий ударов украинских беспилотников.

Глава региона отметил, что ряд фотографий и видео были сделаны с размытием объектов, и поблагодарил их авторов за такой подход. При этом Гусев все равно обратил внимание на важность отсутствия даже таких публикаций, поскольку «совокупно они позволяют противнику определить последствия».

Утром 28 октября в сети появились кадры пожара на одном из атакованных беспилотниками предприятий в Воронежской области. Незадолго до этого Гусев сообщал о двух пострадавших в результате налета на регион.

Ранее на российские танки в зоне СВО установили новую защиту от беспилотников.