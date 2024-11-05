Русские чувствуют себя комфортно в своей идентичности, тогда как американцы — нет, что является ярким отличием России от Запада. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

«Я не люблю играть в такие игры, сравнивая яблоки и апельсины. У нас совершенно разные исторические пути и культурные веяния. Русским сегодня комфортно быть русскими, американцам американцами — нет», — отметил он.

Риттер указал на то, что США в данный момент переживают период упадка, схожий с тем, что наблюдался в России в 1990-е годы. В то же время он выразил уверенность, что американское общество сможет преодолеть свои нынешние проблемы в будущем.

По его мнению, Россия за последние годы значительно укрепилась, что, по словам аналитика, до сих пор не осознали многие западные страны.

На днях эксперты РАНХиГС предположили, что США, независимо от результата предстоящих президентских выборов, продолжат свои попытки препятствовать России в развитии технологий. По мнению специалистов, решение России сосредоточиться на развитии собственных высоких технологий не вызовет ответа со стороны Вашингтона, однако давление и санкции в отношении стран, поддерживающих Москву в этой области, будут усиливаться.

Ранее в США оценили подход Трампа к развитию отношений с Россией и Путиным.