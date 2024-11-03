Эксперты РАНХиГС уверены, что США продолжат мешать России и после выборов

США независимо от результата предстоящих президентских выборов, продолжат свои попытки препятствовать России в развитии технологий. Об этом заявили эксперты РАНХиГС в интервью РИА Новости.

По мнению специалистов, решение России сосредоточиться на развитии собственных высоких технологий не вызовет ответа со стороны Вашингтона, однако давление и санкции в отношении стран, поддерживающих Москву в этой области, будут усиливаться.

«Мне кажется, что санкции будут постепенно усиливаться по линии воздействия на страны, которые помогают России преодолевать действующие сложности или ограничения по импорту технологических и других товаров. То, что сейчас происходит, - это надолго», — прокомментировал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

Выделение 6 триллионов рублей на развитие технологий в России не станет проблемой для США, добавил профессор кафедры международных отношений и гуманитарного сотрудничества Сибирского института управления РАНХиГС Даниил Шульга.

«Не думаю, что справедливое решение развивать собственные высокие технологии вызовет особенную реакцию Вашингтона еще и потому, что введение санкций может привести к отказу Москвы продавать стратегически важные ресурсы», - отметил он.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Дональд Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком — тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее СМИ узнали, что ЕС и США не смогли ограничить поставки технологий из Индии в РФ.