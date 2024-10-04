Ким Чен Ын предупредил о рисках нападения на КНДР

В случае нападения на Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) будет применено ядерное оружие в качестве оборонительной меры. Об этом заявил глава КНДР Ким Чен Ын, которого цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер заявил, что страна применит все доступные силы для того, чтобы защитить свой суверенитет в случае нападения извне. Ким Чен Ын добавил, что под всеми силами подразумевается также и ядерное оружие, арсеналом которого обладает КНДР.

До этого президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что если Пхеньян попытается применить ядерное оружие, это станет «концом северокорейского режима».

Юн Сок Ёль также заявил, что властям КНДР следует избавиться от иллюзий, что ядерное оружие защищает их. Он отметил, что союз Южной Кореи и США стал основанным на ядерном оружии альянсом. Южнокорейский президент подчеркнул, что будет укреплять трехстороннее сотрудничество между Сеулом, Вашингтоном и Токио.

Ранее Япония и Южная Корея условились углублять сотрудничество с НАТО.