Над Киевской областью заметили дроны

В небе над территорией Киевской области зафиксировали беспилотные летательные аппараты, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

«В Киевской области работает ПВО», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:15 по московскому времени.

Кроме того, беспилотники заметили в Сумской, Полтавской и Черниговской областях.

В настоящее время на территориях перечисленных регионов и в столице Украины объявлена воздушная тревога.

29 октября британская газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Уточнялось, что стороны были близки к соглашению в августе, но обсуждения были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский депутат заявила о снижении эффективности сил ПВО.