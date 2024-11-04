Зеленский заявил о «важных сдвигах» в поставках оружия от Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о «важных сдвигах» в вопросах поставок от партнеров для линии фронта. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале по итогам совещания с главкомом ВСУ Александром Сырским и министром обороны Рустемом Умеровым.

«Есть важные сдвиги в вопросах по поставкам от партнеров для фронта – фиксируем увеличение поставок согласно пакетам поддержки. Лучшими стали результаты в снабжении по артиллерии», — написал Зеленский.

Он также отметил поставки дронов украинского производства в ВСУ. По его словам, все планы поставок выполняются, и производство необходимых БПЛА будет увеличено «для соответствующих операций».

1 ноября экс-глава Пентагона (2006–2011 годы) Роберт Гейтс заявил, что Соединенные Штаты больше не дадут Украине крупных пакетов помощи вне зависимости от итогов президентских выборов. По его мнению, США будут снижать свое участие в поддержке Украины, перекладывая основную ответственность за продолжение конфликта на европейские страны. Кроме того, он выразил мнение, что Украину не примут в НАТО в ближайшее время.

Ранее Медведев заявил о намерении Зеленского «набить карманы».