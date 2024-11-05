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В США одобрили сделку по продаже Южной Корее четырех самолетов ДРЛО

Госдеп США одобрил сделку по продаже Сеулу четырех радиолокационных самолетов

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Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea Armed Forces

Государственный департамент США одобрил продажу Южной Корее четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Boeing E-7 Wedgetail и сопутствующего оборудования на сумму в почти $5 млрд. Об этом со ссылкой на американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности сообщает РИА Новости.

Кроме самолетов, в рамках сделки на $4,92 млрд Сеул также получит десять авиационных двигателей CFM56, семь лазерных передатчиков Guardian и другое оборудование.

В Вашингтоне заявили, что сделка укрепит обороноспособность ключевого союзника США, который поддерживает политическую стабильность и экономическое развитие в Индо-Тихоокеанском регионе. Самолеты ДРЛО позволят Сеулу улучшить имеющиеся возможности разведки, наблюдения и управления воздушным пространством. Кроме того, усилится взаимодействие военно-воздушных сил Южной Кореи с американскими войсками.

3 ноября сообщалось, что Южная Корея, США и Япония провели совместные воздушные учения с участием бомбардировщика после пуска баллистической ракеты КНДР.

Ранее США и Южная Корея договорились о реакции на военное сотрудничество РФ и КНДР.

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