СМИ: Россия поможет КНДР в войне с Южной Кореей

Россия пообещала отправить войска в КНДР на случай войны с Южной Кореей. Об этом сообщает The Korea Herald.

По словам члена разведывательного национального комитета Национальной ассамблеи, бывшего посла Сеула в РФ Ви Сон Лака, военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы продлится и после российско-украинского конфликта.

Дипломат подчеркнул, что стороны согласились оказать немедленную военную помощь, если кто-либо из них подвергнется нападению в соответствии с пактом о взаимной обороне.

Издание подчеркивает, что участие северокорейских солдат в российско-украинском конфликте будет стоить России поставками продовольствия, значительными финансовыми гарантиями и обещанием вступить в конфликт, если Южная Корея начнет боевые действия в Азии.

Накануне сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын мог отправить северокорейские войска на территорию России для потенциального участия в спецоперации, поскольку он хочет находиться в центре международного внимания.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.