Постпредство России при ООН прокомментировало договор с КНДР

Российско-корейский договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве снижает риск эскалации на Корейском полуострове, в том числе с применением ядерного оружия. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева, передает РИА Новости.

«Заключенный 19 июня договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами призван сыграть в регионе стабилизирующую роль на основе принципа неделимости безопасности, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств, стать одним из элементов устойчивой архитектуры безопасности в регионе», — заявила российский дипломат.

До этого президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи.

С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит носит рабочий характер.

Ранее Россия и КНДР подтвердили приверженность выполнению договора о партнерстве.