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Зеленский поговорил с Трюдо по телефону

Зеленский провел телефонные переговоры с премьером Канады Трюдо

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом Зеленский написал в Telegram-канале.

«Обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго «Саммита мира» и вовлечению в эту работу стран глобального Юга. Кроме того, премьер-министр сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Рассчитываем получить ее до конца текущего года», — пишет Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что западные газеты, раскрыв информацию о секретной части так называемого «плана победы» Киева о том, что Украина требовала у Соединенных Штатов дальнобойные ракеты Tomahawk, раскрыли конфиденциальные данные о переговорах с союзниками.

Ракеты Tomahawk являются одним из самых мощных вооружений Соединенных Штатов и стоят на вооружении военно-морских сил — в том числе подводного флота. Их приблизительным аналогом являются ракеты «Калибр» Вооруженных сил России.

Ранее в Госдуме предостерегли США от поставок ракет Tomahawk Украине.

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