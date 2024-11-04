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Одна из фигурантов дела о мошенничестве вокруг Минобороны признала вину

Гендиректор «Стройхимпроекта» Ляхович признала вину в мошенничестве

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Shutterstock

Генеральный директор ООО «Стройхимпроект» Елена Ляхович признала вину в мошенничестве при поставках медицинского оборудования для министерства обороны России. Об этом сообщает газета »Коммерсантъ» со ссылкой на источники в суде.

Сообщается, что Ляхович заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью возместила ущерб по делу в размере 48 млн рублей, поэтому ее дело будет в ближайшее время рассмотрено в особом порядке.

При этом второй фигурант дела, главный бухгалтер «Стройхимпроекта» Виктор Билько признает вину только частично.

Ляхович обвинялась в том, что участвовала в закупках томографа для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте, выиграв тендер и поставив оборудование по завышенной цене в сговоре с бывшим главой Военно-строительной компании Андреем Белковым.

До этого стало известно, что Минобороны России требует от Военно-строительной компании 13,8 млрд рублей.

Ранее генерал Павел Попов отказался от сделки со следствием.

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