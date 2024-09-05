Экс-замминистра обороны Попов не признал вину и отказался от сотрудничества со следствием

Обвиняемому в мошенничестве бывшему замглавы Министерства обороны Павлу Попову была предложена сделка со следствием, но он от нее отказался. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Следствие считает Попова организатором преступной группы, в которую в 2021 году вошли бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и генерал-майор Шестеров. Вместе они смогли похитить из бюджета «не менее 30 млн рублей». По сведениям «Коммерсанта», Ахмедов и Шестеров согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Такая же сделка, по условиям которой фигурант должен не только признать вину, но также оказать содействие расследованию, была предложена и Попову, но он от нее отказался.

В случае заключения сделки со следствием срок заключения может быть сокращен на одну треть.

4 сентября сообщалось, что Следственный комитет РФ официально предъявил бывшему замглавы министерства обороны России Павлу Попову обвинения по статье «Мошенничество». Попов свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот». Предполагается, что при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы Минобороны Попов владеет недвижимостью стоимостью более 500 млн рублей.