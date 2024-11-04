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Украинские пограничники получили право нанимать добровольцев

Пограничные отряды Украины теперь могут нанимать добровольцев

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Shutterstock/Mehaniq

Десять пограничных отрядов Украины теперь могут нанимать добровольцев без согласования и отправления запросов в украинские военкоматы. об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГПСУ).

Уточняется, что командиры десяти пограничных подразделений получили право осуществлять призыв резервистов и военнообязанных, которые подлежат призыву во время объявленной и постоянно продляемой мобилизации на Украине.

До этого депутат Верховной Рады Руслан Горбенко заявил, что в случае продолжения конфликта с Россией в течение еще двух или трех лет Украине придется мобилизовывать по 150 тысяч человек ежегодно.

3 ноября сообщалось, что на предприятиях Киева могут отменить до 90% ранее оформленных для сотрудников броней от мобилизации. На Украине поставлена задача уменьшить число забронированных работников предприятий на миллион человек для последующей мобилизации.

Ранее украинский волонтер призвала к массовой мобилизации женщин.

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