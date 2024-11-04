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Путин высоко оценил работу российских волонтеров

Путин заявил, что без российских волонтеров победа на Украине станет невозможна

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Пресс-служба «Единой России»

Без российских волонтеров победа России на Украине станет невозможна. Об этом на встрече с волонтерами и участниками молодежных движений заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова. Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку для мужчин, которые на переднем крае находятся», — заявил Путин.

На встрече с волонтерами и представителями молодежных организаций Путин также пообщался с членами семей участников СВО.

До этого в Воронежской области участник специальной военной операции (СВО) вступил в брак с девушкой, с которой вместе служил в одной воинской части.

Первым на спецоперацию ушел мужчина, а свою возлюбленную он встретил в войсках через год. Пара ушла в отпуск и решила узаконить свои отношения. На службу они вернутся уже в новом статусе, заключили в ЗАГСе.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин призвал развивать таланты российской молодежи.

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