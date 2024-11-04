Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдает оператором БПЛА приказы об уничтожении гражданского населения. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Александр Лукьянов рассказал ТАСС.

«Да, могут, отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — говорится в сообщении.

Лукьянов сдался в плен российской армии в октябре. Вместе с сослуживцами он попал в засаду на угледарском направлении.

2 ноября военный корреспондент Игорь Жданов сообщил, что бойцы ВСУ заминировали дорогу в город Украинск в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о трассе, которую мирные жители используют для эвакуации из населенного пункта.

Тем временем российские военные продолжают освобождать территорию Курской области, семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен.

Ранее в ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками.