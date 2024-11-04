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Пленный боец ВСУ рассказал о приказах уничтожать гражданских

Пленный боец ВСУ Лукьянов рассказал о приказах об уничтожении гражданских

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РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдает оператором БПЛА приказы об уничтожении гражданского населения. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Александр Лукьянов рассказал ТАСС.

«Да, могут, отдают приказы лупить по гражданским. К примеру, вот на таком-то отрезке лупить всех подряд, неважно кто это», — говорится в сообщении.

Лукьянов сдался в плен российской армии в октябре. Вместе с сослуживцами он попал в засаду на угледарском направлении.

2 ноября военный корреспондент Игорь Жданов сообщил, что бойцы ВСУ заминировали дорогу в город Украинск в Донецкой народной республике (ДНР). Речь идет о трассе, которую мирные жители используют для эвакуации из населенного пункта.

Тем временем российские военные продолжают освобождать территорию Курской области, семь военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен.

Ранее в ДНР пленные бойцы ВСУ встретились с родственниками.

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