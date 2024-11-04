Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представляют наибольшую опасность для людей в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил гражданин США Дэниэл Мартиндейл, который во время нахождения на подконтрольной украинским властям территории собирал данные для российских войск.

«Самая большая опасность, с которой нам пришлось столкнуться, когда меня эвакуировали — это беспилотники», — сказал американец.

По его словам, в том числе украинские бойцы используют дроны для обстрелов. Из-за таких атак мужчине и эвакуировавшим его военным Вооруженных сил РФ потребовалось три–четыре часа, чтобы добраться от его дома до окраины населенного пункта.

Описывая свое пребывание на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории, Мартиндейл назвал его «битвой за выживание».

Гражданин США находился на подконтрольной украинским военным территории с 11 февраля 2022 года. В течение двух лет он передавал ВС РФ координаты объектов ВСУ для ударов.

27 октября текущего года Мартиндейла «вывели из зоны боевых действий и доставили в Донецк». Это сделали российские военные, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Богоявленка в Донецкой народной республике (ДНР). Сейчас мужчина находится в Москве.

Ранее Мартиндейл рассказал, как ему удалось избежать внимания со стороны ВСУ.