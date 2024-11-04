Помогавший ВС РФ американец заявил о возможном получении убежища в России

Гражданин США Дэниэл Мартиндейл, помогавший Вооруженным силам России, сообщил в интервью РИА Новости, что он может получить политическое убежище в РФ.

«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сказал он.

2 ноября Мартиндейл заявил в беседе с журналистами, что находится в Москве добровольно, и предъявил им свой паспорт Соединенных Штатов.

В тот же день стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Мартиндейла.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл рассказал, как избегал внимания ВСУ к себе.