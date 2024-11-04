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Помогавший ВС РФ американец рассказал о попадании под удар «Града»

Американец Мартиндейл рассказал, как со своей собакой выжил под ракетами «Града»

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Помогавший российским военным американец Дэниэл Мартиндейл рассказал в интервью РИА Новости, что он вместе со своей собакой попал под удар реактивной системы залпового огня «Град», но избежал ранений.

По словам Мартиндейла, в последние дни пребывания на территории Украины он содействовал эвакуации людей и помогал им связаться с родственниками. В один из дней он попал под огонь реактивной системы залпового огня «Град», и у него было три-четыре секунды, чтобы добраться до укрытия. В итоге мужчина просто лег на дорогу в надежде, что это поможет.

«Со мной была моя собака, ракеты начали взрываться, одна из них метрах в двадцати от меня. Два осколка попали в мою собаку, но меня не задело», — сказал Мартиндейл.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли Мартиндейла с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории. Сейчас он в Москве.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Мартиндейл заявил о возможном получении убежища в России.

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