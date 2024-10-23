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На Украине заявили о важности Константиновки военных

Майор ВСУ Гетьман: Константиновка очень важна для ВС РФ из-за железной дороги

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Майор запаса украинской армии Алексей Гетьман рассказал о важности Константиновки в Донецкой народной республике. Его слова передает «РБК-Украина».

Он отметил, что в городе находится железнодорожный хаб, который очень важен для ВС России в плане логистики.

«Они активно используют железную дорогу. Любой армии лучше использовать железную дорогу, чем автотранспорт и так далее. Потому что ею можно сразу многое перевезти. И даже если она будет частично разрушена, то быстро отремонтируется», — сказал Гетьман.

Майор спрогнозировал, что российские войска продолжат продвигаться в сторону населенного пункта. При этом, если российские войска подойдут ближе, то смогут начать обстреливать город из минометных систем, нарушая логистику ВСУ.

О взятии под контроль города Константиновка в Краматорском районе Донецкой народной республики (ДНР) Минобороны России сообщало 30 августа.

Накануне военнослужащие российской группировки войск «Центр» при взятии населенного пункта Михайловка в ДНР обнаружили двух британских военнослужащих, которые находились в одном из опорных пунктов.

Ранее наемник из США заявил о хаосе в рядах ВСУ при нахождении в Курской области.

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