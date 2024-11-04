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Российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ в районе Волчанска

МО РФ: бойцы «Севера» нанесли поражение бригадам ВСУ у Волчанска и Одноробовки

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бойцы группировки российских войск «Север» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у города Волчанск и еще трех населенных пунктов, расположенных в Харьковской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

По информации ведомства, под удары попали места скопления солдат и техники 113-й бригады территориальной обороны и 71-й аэромобильной бригады украинских войск. Также целями стали позиции 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го отряда Государственной пограничной службы Украины.

В заявлении уточняется, что несколько целей находились в районе населенных пунктов Волчанск и Уды. Также ряд украинских формирований заметили около населенных пунктов Одноробовка и Липцы.

«Потери ВСУ составили свыше 25 военнослужащих, три автомобиля», — добавили в МО РФ.

Там уточнили, что также российские бойцы вывели из строя две гаубицы Д-30 и столько же орудий Д-20.

3 ноября солдаты Вооруженных сил РФ при помощи дрона уничтожили бронированную машину Stryker американского производства в Харьковской области. Как рассказали в российском военном ведомстве, техника находилась в окрестностях Волчанска.

Ранее российский разведчик описал ситуацию на поле боя в районе Волчанска.

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