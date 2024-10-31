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Разведчик рассказал, как ВС РФ сражаются в Волчанске

РИА Новости: разведчик «Потап» рассказал, как ВС РФ воюют в Волчанске

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Кадр из видео/Минобороны РФ

Российские войска держат позиции в полностью разрушенном в ходе боев городе Волчанске в Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик с позывным «Потап».

«В Волчанске нет ничего вообще просто. То есть приходится прятаться под плитами, под упавшими стенами, с кирпича, не знаю, кидать на себя доски, металлочерепица, которая там летает по всему городу, участки, она тоже спасает», — рассказал «Потап».

Он добавил, что многое в безопасном передвижении по Волчанску зависит от удачи. А из-за плотного артиллерийского огня и большого количество FPV-дронов противника выполнять боевые задачи приходится крайне долго и трудно.

До этого подразделения группировки российских войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям двух бригад и двух пограничных отрядов пограничной службы Украины.

Потери украинской армии составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30.

Ранее в ВСУ пожаловались на увеличение дальности сброса российских бомб.

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