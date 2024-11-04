Российские военнослужащие за неделю ликвидировали более 11,8 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников, которые пытались проникнуть на территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Также, по его данным, подразделения группировок «Запад» и «Юг» отразили 45 контратак противника. В итоге потери ВСУ оказались на этой неделе на 510 человек больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Марочко добавил, что за последнюю неделю российские военные уничтожили 196 единиц автомобильной техники ВСУ, 89 различных бронемашин, пять танков, три пусковые установки реактивных систем залпового огня, 96 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 30 полевых складов с боеприпасами.

1 ноября военный блогер, автор Telegram-канала «Шепот фронта» Руслан Татаринов сообщил, что потери ВСУ, по официально опубликованным некрологам, достигли отметки в 524 тысячи человек.

Как рассказал этот эксперт, который считает потери украинской армии с помощью специальной программы, соответствующие данные публикуют сами украинцы.

Ранее правительство Украины предрекло значительное сокращение населения страны.