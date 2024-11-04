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В Минобороны РФ отчитались о действиях группировки войск «Запад» за сутки

Российские военные за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки захватили 43 опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, также при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных и авиации военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Голубовки, Копанки, Ямполовки, Ивановки, Торское, Терны и в Серебрянском лесничестве.

Также группировка «Запад» уничтожила девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

31 октября сообщалось, что группировка ВС РФ «Запад» улучшила тактическое положение под Купянском, Петропавловкой и Голубовкой в Харьковской области Украины.

Сообщается, что в районе этих населенных пунктов российские бойцы поразили солдат и технику 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Также было отражено шесть контратак штурмовых групп 28-й и 44-й механизированных бригад ВСУ и уничтожены трех полевых складов ВСУ.

Ранее ВС РФ нанесли удар по ключевой транспортной артерии на юге Украины.

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