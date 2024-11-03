Стало известно о финансировании США мобильных групп ПВО на Украине

США финансировали создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые использовались для подавления беспилотников Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает посольство США на Украине в Telegram-канале.

По словам посла США в Киеве Бриджит Бринк, Госдеп профинансировал 800 таких групп, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.

Постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд ранее заявлял, что создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов.

1 ноября администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $425 млн. В него вошли различные боеприпасы, включая ракеты Stinger, HIMARS, TOW и Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для борьбы с беспилотниками, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие, медицинское оборудование и запчасти для ранее поставленной техники.

Ранее стало известно о нехватке у США ракет ПВО.