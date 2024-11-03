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Стало известно о финансировании США мобильных групп ПВО на Украине

Посол США Бринк: Вашингтон финансировал создание мобильных групп ПВО на Украине

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Bulkin Sergey/Global Look Press

США финансировали создание мобильных групп противовоздушной обороны (ПВО) на Украине, которые использовались для подавления беспилотников Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает посольство США на Украине в Telegram-канале.

По словам посла США в Киеве Бриджит Бринк, Госдеп профинансировал 800 таких групп, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.

Постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд ранее заявлял, что создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов.

1 ноября администрация президента США Джо Байдена объявила о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму $425 млн. В него вошли различные боеприпасы, включая ракеты Stinger, HIMARS, TOW и Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, оборудование для борьбы с беспилотниками, бронетранспортеры Stryker, стрелковое оружие, медицинское оборудование и запчасти для ранее поставленной техники.

Ранее стало известно о нехватке у США ракет ПВО.

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