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В США заявили о приоритете в создании интегрированной системы ПВО Украины

Постпред в ООН: создание системы ПВО Украины является приоритетом для США

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Sofiia Gatilova/Reuters

Создание интегрированной системы противовоздушной обороны для Украины является ключевым приоритетом для Соединенных Штатов. Об этом сообщил постоянный представитель США при ООН Роберт Вуд во время заседания Совета Безопасности, посвященного ситуации в Украине, передает ТАСС.

«Формирование интегрированной ПВО Украины представляет собой важнейшую задачу для нас и других союзников. Мы не можем позволить себе сдаваться», — отметил он.

Тем временем, российские власти вновь подтвердили, что поставки оружия Киеву не снизят их решимости и не повлияют на ход специальной военной операции.

На днях в Пентагоне заявили, что поставки Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом военной поддержки со стороны США.

12 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти считают необходимым разрешить Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории РФ. Кроме того, Сикорский выразил уверенность, что Штаты будут поддерживать Украину и после президентских выборов в ноябре текущего года.

Ранее сообщалось, что Литва планирует приобрести для передачи Украине системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия.

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